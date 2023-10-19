شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج نيازى مصطفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة المخرج نيازى مصطفى، الذى ولد بمدينة أسيوط لأب سودانى وأم تركية، وعشق الفن منذ طفولته حتى أصبح أحد كبار المخرجين فى مصر والعالم العربى، وقدم عدداً كبيراً من روائع السينما المصرية.

اشتهر نيازى مصطفى برؤيتة المختلفة لأعماله، ما جعله دوماً في قالب مختلف، مثل (سر طاقية الإخفاء).

درس نيازى مصطفى في ألمانيا والتحق بمعهد الفيلم الألماني، ثم عاد إلى مصر ليعمل مونتيرًا في استوديو مصر، بعدها عمل كمساعد مخرج في البداية مع الفنان يوسف وهبي، ثم ما لبث فيما بعد أن تولى مهمة اﻹخراج.

تزوج نيازى مصطفى من الفنانة كوكا التى اشتهرت بأدوار المرأة البدوية، حيث كانت مساعدته وزميلته في قسم المونتاج باستوديو مصر ونشأت بينهما قصة حب تزوجا بعدها، لكن لم يكتب لهما الإنجاب، كما تزوج من الراقصة نعمت مختار، ثم انفصل عنها ورجع إلى زوجته الأولى بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.

نيازي مصطفي حصل على العديد من الجوائز، منها تكريم الدولة له في عيد العلم عام 1965، وحصوله على الشهادة الذهبية من "الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما" في 1976، كما كرمه "المركز الكاثوليكي" عن مجمل أعماله في عام 1977، ونال جائزة الريادة من "الجمعية المصرية لفن السينما" في عام 1986وكانت هذه الجائزة هي الأخيرة في حياته.

كانت نهاية المخرج الكبير نيازى مصطفى نهاية دامية ومأساوية وغامضة لم يتم حل لغزها حتى الآن، ففى 19 أكتوبر عام 1986، عثر على جثته بغرفة نومه مكبل اليدين وغارقاً فى دمائه قبل أن يكمل فيلم القرداتى.