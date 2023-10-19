كيف علق نجوم الفن على فيديو محمد رمضان تعليقا على أحداث غزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - علق عدد من نجوم الفن على مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان أمس تعليقا على أحداث غزة

محمد رمضان قال: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".

وتابع: "صوتنا يوصل لبلادنا اللي عندها جيوش وأسلحة وبنشتري أسلحة ودبابات وطيارات، وبنسبها لحد ما تصدي وتترمي، هنستخدمها إمتى؟".

وأضاف بغضب شديد:"صوتنا يوصل لمين بره، احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل".

وتعليقا على الفيديو كتب الفنان محمد نور: "الله يفتح عليك"، بينما علق الفنان رامز أمير: "يسلم فمك"، وعلق الفنان مينا عطا بوضع قلوب، بينما علقت الفنانة حلا شيحة قائلة: "أصدق كلام"