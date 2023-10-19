معلومات عن أوبريت "الحلم العربي" بعد إعلان مدحت العدل إعادة تقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الشاعر الكبير مدحت العدل، استعداده لإعادة تقديم " الحلم العربي"، بعد 27 عاما، من ظهور الأغنية العربية الأشهر، التي ضمت 21 مطربا ومطربة، مؤكدا أن الهدف تقديم الدعم والتبرعات للفلسطينيين، في مواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل .

ويأتي تقديم " الحلم العربي"، بالتزامن مع إعادة رواد مواقع التواصل، نشر مقاطع فيديو، من الأغنية الجماعية الشهيرة.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز المعلومات عن "الحلم العربي".

"الحلم العربي" قدمت للمرة الأولى، في نوفمبر 1996، في مهرجان حمل نفس الاسم، أقيم في أبو ظبي، وقام النجم حسين فهمي، بتقديم فقرات الحفل، وكتب الشاعر مدحت العدل، كلماتها، المكونة من 17 بيتا، في حين شارك بصياغة 3 أبيات باللهجة الخليجية، الكاتب الإماراتي سالم الخالدي، ووضع الألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وتولى التوزيع حميد الشاعري.

وفي عام 1998، ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي"، بمشاركة 21 مطرب ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، و تم التسجيل في ستوديو إم ساوند، تحت إشراف المنتج أحمد العريان، وتولى الإخراج طارق العريان.

وشارك في غناء "الحلم العربي"، محمد الحلو، و انوشكا، وإيهاب توفيق، من مصر، و نبيل شعيل، من الكويت، وسمية حسن من السودان، ولطفي بوشناق، و الراحلة ذكرى، من تونس، و أصالة، و نور مهنا، من سوريا، و احلام ، ومحمد المازن ، من الإمارات، وعمر عبد اللات من الأردن، و ناصر المزداوي، من ليبيا، و وليد توفيق، وديانا حداد، من لبنان، و علي عبد الستار، من قطر، والشاب خالد، من الجزائر، أحمد الجميري،من البحرين، و أحمد فتحي من اليمن، و ماجد المحروقي من عمان.

الفنان حميد الشاعري، وصف "الحلم العربي"، أنها أصعب الأغاني التي وزعها موسيقيا، إذ بدأ العمل عليها، على أساس مشاركة 6 مطربين فقط، قبل وصولهم إلى 21 مطربا ومطربة، وهو ما فرض عليه، إعادة التوزيع عدة مرات.

ومن جانبه، تحدث مدحت العدل، لـ "الخليج 365"، وقال ،:" رسائل (الحلم العربي)، هي واحدة من أسباب التفكير في إعادة تقديمها، من خلال بث مباشر، مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية الوحشية، وما نراه من موقف دولي مخجل ولا انساني، يصل لدرجة التواطؤ، أصبحنا في حاجة لحلم عربي يضمنا، و من اي مكان في الأرض ناطق بلسان الضاد، وبأعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد، جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، انما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما، وأن العدل محتاج القوة علشان تقدر تحميه".

وتابع،:" وجهت و أوجه الدعوة لكافة القنوات العربية، للمشاركة في البث المباشر، لتحقيق الهدف الثاني، وجمع أكبر قدر من التبرعات لصالح ضحايا جرائم الكيان الصهيوني، ودعم كل جهود التبرع وإرسال المساعدات، وكذلك التبرع بالدم".

العدل، اختتم ،:" بروفات الاستعداد لتقديم (الحلم العربي)، تبدأ الأسبوع المقبل في دار الأوبرا، والدعوة مفتوحة لكل فناني العالم العربي للمشاركة".