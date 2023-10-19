النجم جون كوزاك للرئيس الأمريكي: أوقفوا المجازر والشرق الأوسط غاضب من وحشية نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واصل النجم الأمريكي جون كوزاك، هجومه ضد الرئيس الأمريكي جون بايدن، بسبب موقفه الداعم للحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين.

جون، عبر حسابه في موقع " إكس"، علق اليوم الخميس، وكتب ،:"ولهذا السبب لم يكن من الممكن رؤية مصر والأردن يقفان مع بايدن الذي كان يقف مع نتنياهو ( - لعدة أيام، فالقصف الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي ترك الناس يتضورون جوعاً - في حين أنهم لا يتعرضون للقصف) مثل لغته الإبادة الجماعية - وأفعاله".

وتابع،:" الشرق الأوسط الشرق غاضب من وحشية نتنياهو – هل يريد الأمان؟ تريد تحرير الرهائن وتريد تجنب الحرب العالمية الثالثة، أوقفوا المجازر".

النجم الآآمريكي، الذي قام ببطولة فيلم "2012"، كان قد علق على اللقاء الذي عقده الرئيس الأمريكي، مع بنيامين نتنياهو، وكتب ،:"كانت رحلة بايدن كارثية، حيث معانقة علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدّث بلغة الإبادة الجماعية، أظهر الاهتمام بالضحايا الإسرائيليين وليس للفلسطينيين، كان بإمكانه (بايدن) أن يطلب مقابلة وفد من الفلسطينيين".

وتابع: "كان من الممكن أن يطالب بوقف إطلاق النار لوقف موت مليوني شخص بشكل عاجل بالقنابل أو المجاعة، إذا شاهدنا الفلسطينيين يُذبحون بصواريخنا الخارقة للتحصينات فستكون كارثة تامة".

كوزاك، اختتم، بالتعليق،:" إلا إذا رأينا توقف القصف وتدفق المساعدات اليوم.. فهل هناك أي فرصة لإنقاذ احترام المنطقة لنا؟.. الآن تقرأ العيون بايدن مع نتنياهو متحدًا من أجل استمرار إراقة الدماء والمجازر".

النجم الأمريكي جون كوزاك، قدم عدد كبير من الأفلام الشهيرة منها و "war inc"، و "identity"، و" Gon air"، و فيلم الرسوم "IGOR".