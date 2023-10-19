تأجيل حفل محمد عبده بسبب الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أجلت شركة روتانا حفل الفنان محمد عبده، والذي كان المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر لعام 2023، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة، في فلسطين.

ونشرت شركة روتانا، تنويه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وجاء نصه كالتالي: تعلن إدارة مدرج خورفكان عن تأجيل الحفلة الغنائية التي يحييها الفنان السعودي محمد عبده والتي كانت من المقرر إقامتها بتاريخ 4 نوفمبر 2023 وذلك نظرا للأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة لاحقًا.. كل الشكر لكم ونتمنى لكم يومًا سعيدا.

وتضامن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير مع الشعب الفلسطيني بسبب الأوضاع الراهنة ومخطط الإبادة الجماعية الذي بدأت في تنفيذه إسرائيل ضد سكان غزة.