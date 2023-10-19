"الجونة السينمائي" يعلن تأجيل دورته السادسة تضامنا مع غزة ويتبرع بـ5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس 19 أكتوبر، قرار تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء في البيان "يعكس القرار تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة".

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

واختتم البيان "تأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إقامة المهرجان في ١٣ أكتوبر وتم إعلان تأجيله وتحديد موعد ٢٧ أكتوبر الجاري لانطلاق الدورة السادسة، قبل أن يتم التأجيل مرة أخرى اليوم.