فن ومشاهير

تأجيل مهرجان الجونة السينمائى والتبرع بـ5 ملايين جنيه تضامنا مع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان الجونة السينمائى والتبرع بـ5 ملايين جنيه تضامنا مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى. 

 

 

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

 

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا