شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم هوليود بيرت يونج.. ترشح للأوسكار عن دوره فى فيلم Rocky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المواقع الأجنبية خبر عن وفاة الممثل الأمريكى بيرت يونج عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وذلك وفقاً لتصريحات ابنته مثلما ذكر تقرير لموقع ديلى ميل الذى لم يتطرق لسبب الوفاة، لكنها أكدت أنه رحل فى الـ8 من أكتوبر قبل أن يتم إعلان الخبر الآن.

الممثل الراحل اشتهر بشخصيته بفيلم Rocky، والذى رشح عنه لجائزة الأوسكار حيث نال إشادات عديدة.



بيرت يونج مع سلفستر

من ناحية أخرى كان النجم العالمى سيلفستر ستالون بطل أفلام Rocky التقى بـ البابا فرنسيس، واكتشف أن الشخصية الدينية العالمية من أشد المعجبين بأفلامه، حيث زار الممثل الفاتيكان لـ لقاء البابا فرانسيس إلى جانب زوجة ستالون وبناته وشقيقه.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد البابا فرانسيس وهو يخبر ستالون بأنه معجب كبير بأفلامه، فأجاب الممثل: "شكرًا جزيلاً لك على تخصيص بعض الوقت من يومك المزدحم لـ مقابلتى، نحن نقدر هذا كثيرًا"، لـ يجيب البابا فرانسيس: "يشرفني، لقد كبرنا على مشاهدة أفلامك".