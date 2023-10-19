شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يعلن إلغاء العرض الخاص لفيلم "الخميس اللى جاى" تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسام داغر إلغاء العرض الخاص لفيلم "الخميس اللى جاى"، الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية المختلفة، تضامنا مع الأحداث الأخيرة والهجمات التى طالت غزة.

وقال خلال بيان نشره عبر حسابه على "فيس بوك": "نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".



حسام داغر

وتابع: "في هذه اللحظة الصعبة، تبقى حياة البشر واحتياجاتهم الأساسية أمرًا أهم بكثير من أي نشاط ترفيهي. نؤمن بأهمية توحيد الجهود لدعم الجهود الإنسانية وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم".

واستكمل حديثه: "يظل فيلم "الخميس اللي جاي" جزءًا من تعبيرنا الفني والإبداعي، وسنعلن عن تاريخ مستقبلي للعرض للصحفيين بمجرد تحسن الأوضاع وتهدئة التوتر، لكن الفيلم موجود في قاعات السينمات من اليوم للجمهور بشكل عام نتمني أن يقوم بالدور المنوط به وهو الترويح عن النفوس وسط هذه المشاحنات" .

واختتم كلامه: "نشعر بأسف عميق لجمهورنا الكريم وللجميع الذين عبّروا عن دعمهم لهذا العرض، نتطلع للعمل معكم في المستقبل ومشاركتكم تجارب فنية جديدة، بصفتنا مجتمعًا فنيًا ولكن إنسانيًا في المقام الاول نهيب بالجميع بضرورة دعم الأشخاص المتأثرين والجهود الإنسانية في هذا الوقت الصعب".

فيلم "الخميس اللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.