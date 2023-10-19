شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يعلن تأجيل جميع حفلاته الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموسيقار عمر خيرت تأجيل جميع حفلاته الفترة المقبلة بسبب الأحداث الجارية، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "نظراً للأحداث الجارية سيتم تأجيل الحفلات حتى إشعار آخر".

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الأيام الماضية، والحفل حضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

وقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.