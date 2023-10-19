هيا الشعيبي تعلن رغبتها تبني طفلاً فلسطينياً وتدعم أهل غزة برسالة

أعلنت هيا الشعيبي رغبتها في تبني أحد الأطفال الناجين من الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على مستشفى المعمداني في غزة.

ونشرت هيا الشعيبي فيديو للصغير وهو يرتجف من أصوات القصف وناشدت فيه المتابعين مساعدتها الوصول إلى الطفل لتتبناه.

هيا الشعيبي تدعم أهل غزة

ونشرت هيا الشعيبي مقطعي فيديو لطفلين من غزة وكتبت عبر حسابها الشخصي: "عطوني والله العظيم أخده.. أقسم بالله إذا لقوا أهله أرجعه".

وتضمن مقطع الفيديو ظهور أحد أطفال غزة وهو يرتجف خوفاً ووجهه عليه آثار القصف، ويقف مستنداً على حائط وهو يتحدث عن مشاعره جراء الانتهاكات الإسرائيلية وقصف منزله، ليجهش بعدها بالبكاء ويحتضنه الطبيب محاولاً تهدئته. وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي هذا المقطع على نطاق واسع وسط الكثير من التعليقات التي عبرت عن حزن أصحابها العميق من المشاهد الصادمة في غزة.

وقالت هيا الشعيبي في مقطع سابق نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: "اليوم أتكلم لست كهيا الشعيبي الفنانة لكن هيا الشعيبي الفنانة، ما في اليد حيلة غير اللي بنعمله، متضامنة مع قضيتكم لأنها مو قضيتكم وحدكم دي قضية شعبتنا.. بقول لدولتي الله يعزك ويخليكي لنا يا دولتي الحبيبة يا اللي ما تخليتي عن أهل فلسطين.. الكويت وفلسطين في القلب الله".

تفاعل الجمهور مع منشور هيا الشعيبي على سناب شات بتعليقات أعادت الفنانة الشهيرة نشرها ومن بينها: "والله بتكونوا فعلتوا أصح شي إذا عرفتوا تتبنوا الأطفال.. خلود قالت الصبح شي مثل هذا حاولوا توصلوا لهم"، "أفلح إن صدق"، "الله يكملها على خير وتقدري توصليله والله بتكونين فعلتي شي إنساني كبير ومحبتك تزيد بقلوبنا".

وخلال الأيام الماضي تضامنت هيا الشعيبي مع أهل غزة بمنشور وضعته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام وعلقت عليه: "يارب تفرجها"

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