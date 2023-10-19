محمد رمضان يواصل استفزازه للجمهور ويتجاهل الانتقادات حول غزة

نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستغرام، ظهر فيه وهو يخضع لجلسة مساج.

تعرض الفنان المصري لموجة عالية من الهجوم بمجرد نشر مقطع الفيديو، خاصة وأنه جاء بالتزامن مع أحداث غزة، لتتزايد بعدها الانتقادات التي تلقاها الفنان الشهير.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو يجلس بجسد عار من أعلى، وتجلس عند القدم سيدة لعمل باديكير للقدم وأخرى تجري له جلسة مساج. وغطى الفنان المصري وجهه بماسك باللون الأخضر.

جلسة مساج محمد رمضان

واعتبر متابعون أن الفنان المصري يتحدى منتقديه، خاصة وأن مقطع الفيديو جاء بعد لقطات نشرها عبر حسابه الشخصي من كواليس تصوير أغنية كأس العالم، ظهر فيها بإطلالة مثيرة للجدل.

اعتمد الفنان المصري في إطلالته على دار الأزياء العالمية جوتشي وظهر على الجاكت الجينز الذي ارتداه علامة استفزت الجمهور كونها تطابق علامة الماسونية.

تفاعل متابعون مع إطلالة محمد رمضان في عدد من التعليقات من بينها: "تقدر تكون ممثل نجم لكن صعب ان تكون ممثلاً يحمل ويدافع عن قضية الله يرحم أحمد زكي"، "هو أنت مغيب ولا قاصد تستفزنا ولا ايه بالضبط"، "محمد رمضان نمبر وان في ايه بالضبط يا برو عيب الناس بتموت وأنت منزل بوست بتعمل ماساج عيب والله …. وين العروبة وين الإنسانية".

وانتقد متابعون محمد رمضان معتبرين أنه يتجاهل حالة الحداد ويتعمد إثارة الجدل فكتب متابعاً: "الموضوع هنا مش هيتحسب إثارة للجدل ولا تغريد خارج السياق الموضوع هنا هيتحسب غلط جدًا وهيقلب قلوب ناس كثير محبه ليك لكره اطفال ومستشفيات وعالمنا كله في حداد يا رمضان.

رد محمد رمضان

وكان محمد رمضان رد خلال الأيام الماضية على الهجوم عليه مدافعا عن نفسه وعن موقفه من القضية الفلسطينية وفسر في منشور على حسابه الشخصي سبب استمرار فعالياته وكتب الفنان المصري: "لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظراً لالتزامي بعقود مع شركات عالمية".

وأضاف الفنان المصري المثير للجدل دائماً: "ولكن لم ولن أنسى أخواتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية، أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً".

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