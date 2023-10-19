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على الرغم من انطلاقته القوية، إلا ان مسلسل “الطائر الرفراف٢” لم يستطع ان يحافظ على المرتبة الاولى وتفوّقه على كل المسلسلات ليلة الجمعة خلال عرضه، بل شهد على تراجع مخيف هدّد العمل ككل.
وقد تفاجأ صنّاع المسلسل بانخفاض نسب مشاهدة المسلسل بعد عرض عدّة حلقات ما دفع بشركة الانتاج الى اتخاذ قرارها العاجل بإعادة شخصيَتي بيلين وأمها إلى العمل بهدف رفع منسوب التشويق في القصة بعدما تمّ الحديث سابقاَ عن التعاون من جديد مع كاتب الجزء الاول الذي اعتذر بسبب تعاقده على مسلسل آخر .
على صعيد آخر، يواصل المسلسل تحقيق النجاحات خارجيًا وذلك بعدما اشترت منصة HBO Max حقوق عرض مسلسل “الطائر الرفراف” ليتم بثّه في أميركا خلال عام ٢٠٢٤.–
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعه المُقلق، الطائر الرفراف يستعين بهذه الممثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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