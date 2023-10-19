بالصورة - "خط احمر".. لقاء الخميسي تدافع عن محمد صلاح وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية لقاء الخميسي رأيها بما يحصل مع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح والإنتقادات التي يواجهها، حيث قامن بنشر صورة لـ صلاح معلقةً عليها بالقول: "انا عارفة ان دا مش التوقيت المناسب بس الصراحة انا مش قادره مااقولش الكلمتين دول ! " محمد صلاح " خط احمر، ماينفعش نحكم على الناس ونندخل في قرارتهم ونطلب منهم يعملو الاي احنا شايفينه صح ! كل انسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناءاً على تفاصيل تخصه. رجاءا بلاش احكام على الناس اللي كلنا عارفين اد ايه صلاح انسان ".



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