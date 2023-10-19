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ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ عارضة الأزياء الأسترالية بيانكا سينسوري زوجة النجم العالمي كانيي ويست، أظهرت التغير الذي طرأ عليها قبل وبعد أن ترتبط بـ ويست، وظهر في الصور التغير الكبير في شكلها من ناحية قصة شعرها ولباسها وتعابير وجهها.
وفي وقت سابق، طلب النجم العالمي كانيي ويست من صديقه لان كونور أن ينشر له محادثة جرت بينه وبين رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، يروي فيها كانيي لـ ماسك عن حالته النفسية وأمراضه العقلية، كما تحدث معه عن زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي تمنعه من رؤية أولاده.
وقال ويست لـ إيلون: "متى سنتحدث، أنت لا تدين لي بشيء. لن تضطر إلى التحدث معي مرة أخرى أبدًا ولكن إذا تحدثنا، يجب أن تتغير طبيعة العلاقة، أنا لست ثنائي القطب، لدي علامات التوحد من حادث السيارة الذي تعرضت له (2002)".
كما وطلب كانيي من ماسك أن يدعمه ضد زوجته السابقة في العلن وأن يساعده كي يرى أولاده.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بيانكا سينسوري تفاجئ الجمهور بشكلها قبل وبع إرتباطها بـ كانيي ويست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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