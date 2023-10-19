كيم كارداشيان تلجأ لمربي أطفال بدل مربية..والسبب مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة ولافتة، قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ان تُحضر مُربّي أطفال بدل من مربية لإبنها وذلك كي يمنحه تأثير ذكوري في حياته خصوصا بعد انفصالها عن النجم العالمي كانيي ويست.



على صعيد آخر كانت صدمت كيم كارداشيان الجمهور بجلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بلوك مخيف للغاية، حيث قامت بتغيير شعرها بشكل جذري، وتخلصت منه بالكامل.

كما ظهرت كيم بحاجبين رفيعين للغاية، واختارت ماكياجًا مستوحى من الستينيات برموش كثيفة وجفون لامعة، و لاقت صورها ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اذ لم تظهر بهكذا إطلالة من قبل.