مثل إلى جانب سيلفستر ستالون ودوره رشح لجائزة الأوسكار..بيرت يونغ يرحل عن عالمنا

ميرنا وليد - بيروت - ودع عالمنا الممثل الأميركي بيرت يونغ حيث إنتشر خبر وفاته بين الجمهور عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، كما وكشفت إبنته خبر وفاته لموقع ديلى ميل حيث رحل يونغ في الـ8 من الشهر الجاري إلا أنها لم تعلن عن سبب الوفاة.



وإشتهر بيرت يونغ بدوره في فيلم الملاكمة الشهير Rocky من بطولة النجم العالمي سيلفستر ستالون، كما وترشح يونغ عن هذا الدور لجائزة الأوسكار بع أن نال إعجاب الجمهور.

يذكر أن​​​​​​​ المخرج الأسطوري وراء فيلمي "روكي" و"رامبو"، الممثل العالمي سيلفستر ستالون هو موضوع فيلم وثائقي جديد من توم زيمني

وقد يظن المشاهدون أنهم يعرفون سيلفستر ستالون، لكن من المؤكد أن الفيلم الوثائقي الجديد سيثبت خلاف ذلك.

ويُعرض فيلم ستالون لأول مرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ويسلط الضوء على الطفولة المضطربة والشهرة العارمة والندم الدائم الذي عاشه الكاتب والمخرج والنجم البالغ من العمر 77 عامًا.



