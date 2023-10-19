نجوم أمريكان تدعم القضية الفلسطينية ..أبرزهم جون كوزاك

ياسر رشاد - القاهرة - رفض عدد نجوم هوليود الهجوم الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، واعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينة، تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز نجوم هوليوم الدعمين للشعب الفلسطيني.

الممثل والمخرج جون كوزاك " المدنيون الفلسطينيون لم يطالبو بمذبحة "

اعرب الممثل والمخرج الأمريكي جون كوزاك عن استيائه لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ إسرائيل" واصفا أياها بالكارثة.

ونشر كوزاك تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع أكس تويتر سابقًا، وقال إن بايدن أظهر أهتمامًا بالضحايا الإسرائيلين، وتجاهل تماما ضحايا فلسطين .

كما قال الممثل الأمريكي جون كوزاك في تغريدة آخرى " المدنيون الفلسطينيون لم يطالبو بمذبحة "

واستكمل حديثه قائلا:" كنت خارجًا في المسيرة الفلسطينية في شيكاغو، سأخبرك بما لم أسمعه؛ لم أسمع الموت لإسرائيل، ولم أسمع الموت لليهود، ولم أسمع الناس يحتفلون بمقتل المدنيين الإسرائيليين، ما سمعته بالفعل هو - يجب علينا تحرير فلسطين من الاحتلال الوحشي ،أناس قلقون على أحبائهم، في منطقة الجحيم، عالقون دون طعام وماء وكهرباء"، وكتب كوزاك: "أشعر بألم شديد بسبب مطالبة الناس بالمغادرة والقصف أثناء مغادرتهم".

ريز أحمد يعلن رفضه قضف إسرئيلي على غزة

وأعلن الممثل البريطاني الحائز على الأوسكار ريز أحمد رفضه للقضف الاسرئيلي للمدنيين في قطع غزة.

ونشر عبر حسابه قائلا:"قيل لنا إن هناك جانبين لما يحدث في إسرائيل وفلسطين، لكن في قلبي، أعلم أن هناك جانبًا واحدًا فقط، وهو جانب إنسانيتنا، ما حدث في إسرائيل الأسبوع الماضي كان مروعا وخاطئا، الألم والخوف الذي يشعر به الكثيرون عميق وحقيقي، إن ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في فلسطين تحت الاحتلال منذ عقود، أمر مروع وخاطئ، لا يمكن تجاهل عمق وواقع هذه المعاناة".

واستكمل حديثه قائلا:"إذا نظرنا في اتجاه واحد فقط، فسوف نتعمق أكثر في الظلام، لكن هذا بالضبط ما يحدث الآن، يُطلب منا أن ننظر بعيدًا بينما ينفد الوقت أمام المدنيين في غزة، ونصفهم من الأطفال، إذا كنا إلى جانب الإنسانية، فيجب علينا أن نتحدث بشكل عاجل لمحاولة تجنب فقدان أرواح الأبرياء، وهذا يعني الدعوة إلى وضع حد للقصف العشوائي على المدنيين في غزة والبنية التحتية الحيوية، والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء، والتهجير القسري للناس من منازلهم، إنها جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيًا".

عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد:" أشعر بتعاطف عميق وحسرة تجاه النضال الفلسيطيني "

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية ، جيجي حديد بيان حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ونشرت عبر حسابها الرسمي إنستجرام " وكتبت :" أشعر بتعاطف عميق وحسرة تجاه النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال، إنها مسئولية أتحملها يوميًا، أشعر أيضًا بالمسئولية تجاه أصدقائي اليهود لتوضيح الأمر، كما فعلت من قبل: بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين ولا يشمل أي منها ضررًا لشخص يهودي".

الممثل المخرج الأمريكي رامي يوسف

أعلن الممثل والمخرج الأمريكي المصري رامي يوسف رفضه لأحداث العنف الشديدة من قبل الإسرائيلين للقطاع غزة ونشر عبر حسابه الرسمي إنستجرام ، قائلا:"هؤلاء هم بعض أجمل الفنانين الذين أعرفهم، أنا خائف عليهم، وكنت كذلك دائمًا، كنا في فلسطين معًا عندما قُتلت شيرين أبوعاقلة، وهي صحفية أمريكية ترتدي سترة صحفية، على يد جندي، وقد عمل بعض أفراد طاقمنا معها، أتذكر الذعر في وجوههم، أتذكر كيف لم يكن هناك أي سبيل قانوني لقتلها، لا يوجد أبدا، لقد شهدوا عقودًا من انتهاكات حقوق الإنسان وقتل الأطفال، أشعر بالرعب مما حدث لحياة الفلسطينيين، أشعر بالرعب مما حدث لحياة الإسرائيليين، لقد أمضيت الكثير من حياتي البالغة في الصلاة من أجل الجميع في المنطقة، "أصلي من أجل أخواتي وإخوتي المسلمين واليهود المليئين باضطراب ما بعد الصدمة في جميع أنحاء العالم - وكذلك المسيحيين هناك وخارجها".

ودعا يوسف أيضا إلى إنهاء العنف في غزة، قائلا: "هناك رهائن وجثث وغزة على حافة الدمار، أجيال كاملة من العائلات، هؤلاء مدنيون ليس لديهم ملاذ ولا مكان يذهبون إليه، يطلب من مليون شخص الإخلاء إلى أي مكان، إن شعب غزة لا يستحق أن يدفع ثمن إخفاقاتنا، إذا تم محو غزة، فسوف يشهد التاريخ أننا وقفنا مكتوفي الأيدي، وتابع: “لقد فشلنا في العثور على إنسانيتنا".

لمغنية الأمريكية كيلاني

وكتبت المغنية الأمريكية كيلاني عن مسيرة مؤيدة لفلسطين أقيمت في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث قالت أنه لا يوجد شيء معقد في اتخاذ موقف علني بشأن هذة المسألة.

واستكملت حديثها قائلا:" أعتقد أنه أبيض وأسود، ولديك خيار رؤيته أم لا.. أريد من جميع أتباعي وزملائي أن يجلسوا على الجانب الصحيح من التاريخ، أريدهم أن يتخذوا قرارًا أكبر منهم، أريدهم أن يصنعوا واحدًا غير أناني، أريدهم أن يقدموا واحدًا واضحًا، وآمل فقط أن يختاروا فعل الشيء الصحيح، تستمر إيما في التأكيد على أن اتخاذ القرار ليس بهذا التعقيد".