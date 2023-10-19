تضامنًا مع فلسطين.. حسام داغر يعلن إلغاء العرض الخاص لفيلم "الخميس اللي جاي"

ياسر رشاد - القاهرة - تضامن الفنان حسام داغر مع القضية الفلسطينية والأحداث الحالية والهجمات البشعة التي تدور داخل فلسطين وآخرها قصف مستشفى المعمداني التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا، لذلك قرر إلغاء العرض الخاص لفيلم "الخميس اللى جاى"، الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية المختلفة.

تصريحات حسام داغر

صرح حسام داغر خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".

فيلم الخميس اللي جاي

أضاف حسام داغر: "في هذه اللحظة الصعبة، تبقى حياة البشر واحتياجاتهم الأساسية أمرًا أهم بكثير من أي نشاط ترفيهي. نؤمن بأهمية توحيد الجهود لدعم الجهود الإنسانية وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم".

تابع حسام داغر حديثه: "يظل فيلم "الخميس اللي جاي" جزءًا من تعبيرنا الفني والإبداعي، وسنعلن عن تاريخ مستقبلي للعرض للصحفيين بمجرد تحسن الأوضاع وتهدئة التوتر، لكن الفيلم موجود في قاعات السينمات من اليوم للجمهور بشكل عام نتمني أن يقوم بالدور المنوط به وهو الترويح عن النفوس وسط هذه المشاحنات" .

حسام داغر

أنهى حسام داغر تصريحه: "نشعر بأسف عميق لجمهورنا الكريم وللجميع الذين عبّروا عن دعمهم لهذا العرض، نتطلع للعمل معكم في المستقبل ومشاركتكم تجارب فنية جديدة، بصفتنا مجتمعًا فنيًا ولكن إنسانيًا في المقام الاول نهيب بالجميع بضرورة دعم الأشخاص المتأثرين والجهود الإنسانية في هذا الوقت الصعب".

أبطال فيلم الخميس اللى جاى

فيلم "الخميس اللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر، محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.