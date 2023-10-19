هجوم لاذع على هند صبري بسبب منشور عن أطفال فلسطين وإسرائيل

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تعرضت الفنانة التونسية هند صبري لهجوم من قبل متابعيها في إنستغرام، بعد أن أعربت عن رفضها اختيار الضحية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
قالت صبري في منشور مطول باللغة الإنجليزية إنها “ترفض أن تختار على أي أطفال سأحزن. الأطفال لم يسألوا عن حروبكم. لماذا تجبرون العالم على الاختيار؟”.
وأضافت أن “القمع والظلم يؤديان إلى العنف، والخوف، والكراهية، والمزيد من العنف والمزيد من الكراهية”.
وتابعت أن “الصمت المطبق و/أو ذريعة “الانتقام” السخيفة لتدمير منطقة بأكملها “موطن” لأكثر من مليوني طفل وامرأة ورجل وصحفي وعاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة المحاصر هو جريمة”.
وبينما أعرب بعض متابعي صبري عن دعمهم لمشورها، هاجمها آخرون بقسوة، متهمين إياها “بعدم اتخاذ موقف واضح”.
بعد ساعات، قررت صبري الاستعانة بخاصية تقييد التعليقات، التي لا تسمح لجميع المستخدمين بالتعليق أسفل منشورها.
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