فقدت صديق وفي وتوأمي.. شاهد هبة حسين تعلن انفصالها عن عايض يوسف

أعلنت الفنانة هبة حسين، لأول مرة انفصالها عن الفنان عايض يوسف بعد أشهر من الأنباء عن انفصالهما دون تعليق واضح وصريح من أي منهما حول الأمر.

وقالت هبة حسين في لقاء لها في بودكاست “أحكي مالك”، رداً على سؤال: “مطلقة أم متزوجة”، فأجابت: “منفصلة”، مؤكدة أنها راضية عن الوضع الذي تمر به الآن وقالت: “قلت لك أنا راضية”.

وفي الوقت ذاته، عبرت هبة حسين عن حزنها لانفصالها عن زوجها عايض يوسف، مؤكدة أنها لم تفقد زوجاً فقط بل كان يمثل لها أكثر من ذلك بكثير.

وتابعت هبة حسين: “بالتأكيد منفصلة بحزن، أنا ما فقدت زوجاً فقط، أنت تفهم عمق الموضوع؟ أنا ما فقدت زوجاً فحسب، فالزوج يمكن تعويضه بزوج آخر، والزوجة تعوض بزوجة أخرى، أنا فقدت أخاً وصديقاً وحبيباً، وكل شيء، هو كان توأم روحي في الصفات والطباع”.

وأثار إعلان هبة حسين انفصالها تفاعلاً كبيراً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن حزنهم لانفصال الثنائي، خاصة مع حالة الحب التي طالما ظهرا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.