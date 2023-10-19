شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى حديد فى أول ظهور بعد معركتها مع إسرائيل لدعمها فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين جيجى حديد فى أول ظهور لها، يوم الاثنين، منذ أن انتقدتها الحكومة الإسرائيلية بسبب منشور نشرته على Instagram Stories لدعم الشعب الفلسطينى.



جيجى حديد

وظهرت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية، والبالغة من العمر 28 عامًا وهى ترتدى معطفًا طويلًا من الصوف باللون الذهبى من شانيل فى نزهة نهارية فى مدينة نيويورك، ولم يظهر معها الممثل الشهير برادلى كوبر تلك المرة بعدما اعتادا على الظهور سوياً بعد إعلان ارتباطهما للعيان.



جيجى حديد على إنستجرام

وكانت جيجى حديد شاركت من خلال حسابها على Instagram في وقت سابق من الأسبوع، بيانا قالت فيه: "لا يوجد شيء يهودي في معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، وإن إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معادية للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

رداً على ذلك، نشرت صفحة تابعة لإسرائيل منشورا جديدا على حسابها الخاص على إنستجرام، وكتبت: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك قررتى غض الطرف عن ذبح الأطفال اليهود في منازلهم؟ لقد كان صمتك واضحًا جدًا بشأن المكان الذي تقفى فيه".

وشاركت الصفحة أيضًا نسخة معدلة من نفس البوست، وجاء في النص المعدل: "لا يوجد شيء شجاع في المذبحة التي ترتكبها حماس ضد الإسرائيليين، وإدانة حماس بما هي عليه ليست معادية لفلسطين ودعم الإسرائيليين في حربهم ضد الإرهابيين".