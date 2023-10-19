محمد رمضان ينفعل بسبب غزة ويطالب بشن حرب عربية

عبر الفنان المصري محمد رمضان عن غضبه واستيائه من الوضع الراهن في غزة، وعبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي دعا لحرب عربية تشارك فيها حكومات الشرق مجتمعة.

كلم حكومتك

أبدى محمد رمضان انزعاجه من كم الرسائل الهائل الذي يتلقاه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يناشده فيها أصحابها بالتحدث عن القضية الفلسطينية للتوعية بما يجري في غزة وإنقاذ الأطفال الذين يموتون يوميا إثر هجمات الاحتلال.

محمد رمضان في فيديو انتشر بسرعة كبيرة على السوشيال ميديا، أكد أنه منزعج كثيرا من مطالبات التحدث باللغة الإنجليزية، لأن الواقع يحتم على الشعوب العربية أن تناشد حكوماتها وليس الغرب، بأن يخرجوا السلاح والطائرات ويشنوا حرباً على دولة الاحتلال، لافتا إلى أن الوضع الراهن لن ينقذ العرب منه سوى العرب أنفسهم.

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وقال محمد رمضان في الفيديو: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟"

تابع رمضان منفعلا بشدة: "عايزين الناس تعرف أننا بنتضرب وكده وأنت فين أنت؟صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب، دي فلسطين مين هيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".

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