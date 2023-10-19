منى الشاذلي تدعم حملة "مرابطون حتى الإغاثة"

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي دعمها لحملة "مرابطون حتى الإغاثة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري، لدعم أهل غزة والتضامن مع الشعب الفلسطينى الشقيق.

وكتبت الشاذلي عبر حسابها على فيس بوك: "لليوم الثاني عشر، وبعد كل التصريحات بالسماح بالمساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، لا شيء يحدث، وأهل غزة محاصرون".

تابعت: "عشرات الآلاف جوعى ومرضى وجرحى ومشردين وأطفال صغار مذعورين، وقصف لا يتوقف، وأكثر من 3000 شهيد".

وأضافت منى الشاذلي: "أين ضمير وإنسانية هذه العالم، عدم دخول المساعدات والغذاء والماء والدواء جريمة دولية وإرهاب مؤكد وإبادة ممنهجة.. المعونات لا زالت محتجزة على الحدود المصرية، ولا يسمح لها بالدخول للإغاثة".

وكانت قد علقت الإعلامية منى الشاذلي على محاولات مواقع التواصل الاجتماعي حجب حقيقة الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتبت : "في فلسطين يتعرضون لحرب إبادة، قصف وقتل عشوائي وحصار وتدمير منازل وضرب مستشفيات ومدارس، وكل منصات العالم تحاول قتل الحقيقة وإخراس كلمة الحق، خوارزمياتهم مجرمة مثلهم".

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