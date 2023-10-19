أديل تفاجئ الجمهور بقرارها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية أديل عن قرارها المفاجئ وهو توقفها عن شرب الكحول، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية عنها، الا ان أديل لم تكشف عن سبب اتخاذها هذا القرار.



وكانت تألقت أديل بظهورها من حفلها الأخير، فقد ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود مكشوف الكتفين، وزين بخطوط باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت أطلت أديل على الجمهور بفستان أسود من قماش كريب الحرير المزدوج، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.