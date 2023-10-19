حلا شيحة تدعم محمد رمضان بعد موقفه من غزة:" أصدق كلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة حلا شيحة، على دعم موقف الفنان محمد رمضان، عقب مطالبته بتوجيه رسائل التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، إلى الحكومات والجيوش العربية، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع "إنستجرام".

حلا، علقت على مقطع الفيديو، وكتبت ،:"أصدق كلام".

الفنان محمد رمضان، ظهر في مقطع الفيديو، وهو في حالة غضب، وقال ،:" احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن احنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل".

وأعلن الفنان محمد رمضان، مؤخرا، عن تقدمه بإرسال تبرعات ومعونات، لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي، على غزة.