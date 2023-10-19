يسرا تؤكد دعمها الرئيس السيسي وتمنحه تفويضا بحماية مصر والفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت النجمة يسرا، على تأكيد دعمها جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لحماية أرض مصر، والقضية الفلسطينية.

يسرا، نشرت عبر صفحاتها في مواقع " فيسبوك"و"إكس"، صورة من التفويض الموجه إلى رئيس الجمهورية، وجاء به ، أفوض أنا المواطن المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية أرض مصر من المخاطر، والحرب مع إسرائيل، وإنهاء مسيرة سلام، استمرت عقودا .

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب".

4- حماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

ونشرت النجمة، يسرا مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس، وعلقت،:" لا ذنب للأطفال والأبرياء .. أوقفوا آلة الحرب وتعلموا أن العدل وحده هو الذي يصنع استقرار الأوطان، الحرب لا تبني أوطانا والسلام هو اللغة التي يجب أن يتحدث بها الجميع، كفاكم حربا، من ذاق ويلات الحرب عرف معنى السلام .. فالسلام من أسماء الله الحسنى، مصر، فلسطين، يسرا".

النجمة يسرا، كانت قد أدانت قصف مستشفى المعمداني، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل.