لقاء الخميسي تدافع عن محمد صلاح: "كلنا عارفين هو إنسان قد ايه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دافعت الفنانة لقاء الخميسي عن قائد منتخب مصر ولاعب فريق نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وذلك بعد انتقاده مؤخرًا من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم دعم القضية الفلسطينية.

وحرصت "لقاء" على الدفاع عن "صلاح" بعدما نشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية كشف عن مدى صعوبة الموقف في فلسطين إلى جانب إعلان الهلال الأحمر المصري تبرع "صلاح" بمبلغ مالي ضخم لدعم الشعب الفلسطيني.

ونشرت "لقاء" صورة لمحمد صلاح عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "أنا عارفة إن ده مش التوقيت المناسب بس الصراحة أنا مش قادرة ما أقولش الكلمتين دول، محمد صلاح خط أحمر، مينفعش نحكم على الناس ونتدخل في قراراتهم ونطلب منهم يعملوا اللي احنا شايفينه صح".

واستكملت: "كل انسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناءًا على تفاصيل تخصه، رجاء بلاش أحكام على الناس اللي كلنا عارفين قد ايه صلاح إنسان".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة لقاء الخميسي كان بمسلسل "إجازة مفتوحة" عام 2021.