شريف منير يفوض الرئيس السيسي لحماية الأراضي المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قام الفنان شريف منير بتفويض رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كل ما يراه في صالح مصر وحماية حدودها من أي أخطار إلى جانب دعمه في قراراته لصالح القضية الفلسطينية.

ونشر "شريف منير" صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأعلن الفنان شريف منير طلاقه رسميًا من زوجته لورا أحد بشهر سبتمبر الماضي عبر بوست نشره عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل خير".

كما تعرض "شريف منير" لموقف محرج بعد تجاوزه في حق إحدى الصحفيات أثناء تواجده بعزاء والدة الفنانة دينا الشربيني، حيث نشر مقطع فيديو ووجه خلاله اعتذارًا للصحفيين عن ما بدر منه قائلا: "امبارح كنت في عزا والدة دينا الشربيني في مسجد المشير وبعدين وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين وكنت رايح على عربيتي وكانوا موجهين الموبايلات وقلت كلمة وأنا بقول الكلمة في أخت صحفية قالت حاجة فجأة تعليق أو حاجة وكان مفاجئ وكان رد فعلي مفاجئ وسكتها".

واستكمل: "ولقيت أن اللي عملته ده عيب أوي وقولت ألم فقلت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر وأنا متضايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليوتيوب ولما شوفته تضايقت من نفسي والناس علقت قالت أني قليل الذوق واني مكانش المفروض أعمل كده و ايه الغرور ده، فعلًا انا استاهل كل الكومنتات دي لأني غلط وكان لازم اخد جزائي".

مضيفاً: "أنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسه الصحفية والشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين وبعتذر لجمهوري اللي علق وهو زعلان مني أرجوكم متزعلوش حقوا عليا أنا فعلًا كنت غلطان وفعلًا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده وأنا أبويا علمني لما أغلط أقول أنا آسف".

وعرض للفنان شريف منير فيلم "يوم 13" ضمن منافسات موسم عيد الفطر الماضي وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية.

يذكر أن شريف منير يشارك ببطولة فيلم "السرب" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.