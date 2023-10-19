محمد جمعة يرد على محمد رمضان: "سلاحنا عمره ما يصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان محمد جمعة، على تصريحات الفنان محمد رمضان الأخيرة التي طالب خلالها بشن الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة.

وكتب جمعة، عبر حسابه على فيسبوك: "سلاحنا عمره ما يصدي، علشان اللي واقف عليه رجالة، والرجالة بس هي اللي تعرف إمتى تتكلم وإزاي".

وكان محمد رمضان، قال بفيديو نشره عبر حسابه الخاص على انستجرام : "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله".

واستكمل: "كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".

وتابع: "صوتنا يوصل لبلادنا اللي عندها جيوش وأسلحة وبنشتري أسلحة ودبابات وطيارات، وبنسبها لحد ما تصدي وتترمي، هنستخدمها إمتى؟".

وأضاف رمضان: "صوتنا يوصل لمين بره، احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل".