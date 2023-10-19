بسمة بوسيل تتبرع بكامل أرباح شركتها لدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تبرعها بكامل أرباح شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة عبر الصفحة الرسمية لشركتها على "انستجرام" إلى جانب استوري حسابها على نفس التطبيق.

وعلقت شركتها قائلة: "الشركة ستتبرع بكامل أرباحها طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة"، ولاقى الخبر إعجاب متابعي "بسمة" ومنهم من أعاد نشر خبر التبرع عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا مشيدين بقرار "بسمة" لعدم القضية الفلسطينية.

كما أشارت إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلانه حالة حداد عامة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وتواصل "بسمة" دعم ومساندة القضية الفلسطينية بنشر صور وفيديوهات لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقى رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.