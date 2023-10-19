تفاصيل تأجيل حفل عمرو دياب في دبي تضامنا مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في دبي الذي كان مقررا إقامته غدا الجمعة، عن تأجيله دعمًا لما يمر به الشعب الفلسطيني من أحداث مؤسفة مؤخرًا ومواصلة قوات الاحتلال قصف غزة وسط استشهاد الآلاف من المواطنين.

ونشرت الجهة المنظمة، البيان عبر حسابها على إنستجرام، وتضمن البيان الآتي: "تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، حفل شون بوول، وحفل تي اي، سنقوم في الأيام القادمة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارات الفنانين ومنظمي الحفلات من أجل اختيار تواريخ جديدة لهذه الحفلات".

وأضاف البيان: "ستظل التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الأصلية صالحة، وسنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حول سياسة نقل التذاكر وخيارات استرداد المبلغ في وقت قريب، نحن نقدر تفهمكم ونتطلع إلى رؤيتكم واستقبالكم في كوكا- كولا أرينا".

يذكر أن عمرو دياب أعلن مؤخرًا عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح الهلال الأحمر المصري لمساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.

كما قام "الهضبة" بتغيير الصور الشخصية الخاصة بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستبدلها بالعلم الفلسطيني.

وأحيا النجم عمرو دياب عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية سواء داخل مصر أو خارجها وكان أبرزها حفل مراسي، إلى جانب حفله الغنائي في أبو ظبي.