إيرادات الأربعاء.. "الخميس اللي جاي" الثاني و"العميل صفر" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 18 أكتوبر منافسة بين 11 فيلم، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، دولارات دولارات، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 588 ألفا و315 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 172 ألفا و406 جنيهات.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 123 ألفا و516 جنيها.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

وش في وش

وجاء في المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 91 ألفا و74 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 82 ألفا و989 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

حسن المصري

احتل المركز الخامس فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 76 ألفا و672 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يرسف.

سكر

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 24 ألفا و45 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

بيت الروبي

وفي المركز السابع يأتي فيلم "بيت الروبي" محققا 11 ألفا و557 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الثامن جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 4 آلاف و494 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

البعبع

واحتل المركز التاسع فيلم "البعبع" والذي حقق 742 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

مستر إكس

وذهب المركز العاشر إلى فيلم "مستر إكس" محققا 718 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

دولارات دولارات

واحتل المركز الحادي عشر فيلم دولارات دولارات، الذي حقق 129 جنيها.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، المطربة أمينة، راندا البحيري، علاء مرسي.