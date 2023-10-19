شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل أنغام فى دبى نظرا للأحداث فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أنغام تأجيل حفلها الغنائى فى أوبرا دبى، يوم 20 أكتوبر، نظرا للأحداث المؤلمة فى فلسطين، كما طالبت من جمهورها الدعاء لهم بالنصر والسلامة.

وأحيت النجمة أنغام حفلاً غنائيًا الأيام الماضية فى الكويت ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وسط حضور جماهيرى حاشد، وقدمت على مدار 3 ساعات ما يقارب الـ27 أغنية تنقلت فيها بين أعمالها القديمة والجديدة، كما غنت باللهجة المصرية والخليجية.

ورافق أنغام بالحفل، فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت أغنيات من بينها: بحبك وحشتيني وحالة خاصة ولا تهجى وهو نفس الشوق ولوحة باهتة وأساميك الكتيرة وأبطي علي ومتيم في الهوا قلبي ونجوم الليل وعشان أراضيك، وغيرها.

وكانت أنغام قد أحيت حفل غنائى ضخم مهرجان العلمين فى دورته الأولى رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التى عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشنى جدا".