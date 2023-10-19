شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يؤجل حفله في دبى تضامنا مع الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم عمرو دياب، تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته فى مدينة دبي، غداً الجمعة حتى إشعار آخر، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني.يأتي موقف الفنان عمرو دياب حدادا على شهداء فلسطين من أهالي قطاع غزة الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير.

وكان الفنان عمرو دياب قد أعلن تبرعه لدعم الشعب الفلسطيني بمبلغ يقدر بخمسة ملايين جنيه تم توجيهها لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري والتي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق .

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.