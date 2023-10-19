لأسباب غير معلنة.. توقف تحضيرات مسلسل روبي لرمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر من الشركة المنتجة لمسلسل “شغل فنادق” الذي من المقرر أن تخوض به الفنانة روبي سباق دراما رمضان المقبل، عن اتخاذ الشركة قراراً بوقف التحضير للعمل من دون أن تعلن الأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار.

واتُخذ قرار وقف التحضيرات للمسلسل رغم انتهاء الشركة المنتجة من كل التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه.

والمسلسل من إخراج محمد سامي، ويشارك روبي في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، عماد زيادة، ومحمد رضوان.

وكانت روبي من أوائل الفنانين الذين أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينة منذ بدء المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

ونشرت روبي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” علم فلسطين، وعلّقت عليه بالقول: “لسنا متضامنين مع القضية، نحن أهل القضية، أنا أدعم فلسطين”.

وكانت روبي قد تفاعلت مع عملية “طوفان الأقصى” التي نُفّذت السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وعبّرت عن دعمها للشعب الفلسطيني، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” منشوراً قالت فيه: “هدية عيد ميلادي كده وصلت… اللهم كن عوناً لأهلنا في فلسطين وللمسلمين في شتى بقاع الأرض… اللهم نصراً عزيزاً”.