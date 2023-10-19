بعد فيديو دعمه لفلسطين.. محمد صلاح يتلقى الدّعم من نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنكليزي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو وجّه من خلاله أول رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى.

وقال محمد صلاح خلال الفيديو: “شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدّسة ويجب توفير سبل الحماية لهم”.

وأضاف: “يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها! ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً، فسكان غزة يمرّون بأوضاع مزرية. بالأمس، رأينا مشاهد مروعة في المستشفى ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً”.

واختتم محمد صلاح كلمته قائلاً: “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع المزيد من المذابح في حق الأبرياء… والإنسانية يجب أن تسود”.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع كلمة محمد صلاح بالتعليق على الفيديو، ومنهم: ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد والشاعر خالد تاج الدين وجيهان خليل وعمرو وهبة وأحمد كامل وجوري بكر وشيماء سيف ومحمد شاهين ونانسي صلاح والإعلامي هاني حتحوت والإعلامية مها الصغير والإعلامية مريم أمين وإيناس عز الدين وهاجر الشرنوبي والمخرج مجدي الهواري ومروة ناجي وكارولين عزمي وعلي ربيع ونهى عابدين وعبلة كامل وفيفي عبده.

وكان محمد صلاح قد أعلن عن تبرّعه لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات الى الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.