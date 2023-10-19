محمد رمضان يحذف فيديو التدليك ويطالب الجيوش العربية بإعلان الحرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: حذف الفنان محمد رمضان من حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخضع لجلسة تدليك وباديكر وماسكات للوجه في نيجيريا، استعداداً لإحياء حفله هناك.

وحذف رمضان الفيديو بعد تعرّضه لحملة انتقادات واسعة من الجمهور، الذي قارن بين ما ينشره رمضان وتضامن عدد كبير من النجوم وإعلان الحِداد في مصر بسبب قصف مستشفى المعمداني في غزة وتدميره.

وبعد حذف الفيديو، نشر رمضان فيديو آخر وجّه فيه رسالة شديدة اللهجة الى الدول العربية وحكامها، إذ قال: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبّر أهالي الشهداء، ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزنّي أنزّل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدّي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟”.

وأضاف: “وصوتنا يوصل لمين برا؟ إحنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول إن إحنا عايزين نكتب بالإنجليش عشان برا يعرفوا إن إحنا بننضرب”.

واختتم محمد رمضان رسالته منفعلاً: “وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلّع السلاح وروح حارب، إنجليش إيه؟ مين هيدافع عن عربي زيّه زيّك؟ ما نقول كلام عاقل”.