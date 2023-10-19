فن ومشاهير

يسرا تخوض سباق دراما رمضان بمسلسل من 15 حلقة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر عدد كبير من النجوم خوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسلات درامية تتكون من 15 حلقة، وذلك بعد نجاح هذه النوعية في الأعوام الماضية.

وقررت الفنانة الكبيرة يسرا بدورها الابتعاد عن نوعية المسلسلات المؤلفة من 30 حلقة، وأن تقدّم مسلسلاً من 15 حلقة في رمضان المقبل، خاصة بعد أن أعلنت شركة “العدل غروب” عدم التعاون مع يسرا في دراما رمضان المقبل.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدّم فيها يسرا عملاً خلال شهر رمضان من 15 حلقة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة”، الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وشارك يسرا في بطولته كلٌ من: آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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