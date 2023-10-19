بعد غياب ثلاث سنوات.. يحيى الفخراني يعود إلى دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: وقع اختيار الفنان يحيى الفخراني على مسلسل بعنوان “عتبات البهجة” ليعود به إلى دراما رمضان 2024، بعد غياب استمر ثلاث سنوات منذ آخر أعماله “نجيب زاهي زركش”، الذي عُرض في رمضان 2021.

مسلسل “عتبات البهجة” مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب والروائى إبراهيم عبد المجيد، وهو مكوّن من 15 حلقة، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل “نجيب زاهي زركش” شارك في بطولته: أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وحنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم، وزينب العبد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، وتدور أحداثه حول الملياردير “نجيب زاهي زركش”، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويسعى وراء الملذات، ويكتشف سراً خطِراً بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول الى ثلاثة شبان يُحتمل أن يكون ابنه ضمنهم.