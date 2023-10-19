هدى قطان تتحدّى تهديد الإسرائيليين بمقاطعتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصرّت هدى قطان مالكة ومؤسسة علامة “هدى بيوتي” للتجميل، على دعم فلسطين عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، رغم تهديد عدد من المعلّقين الأجانب والإسرائيليين بمقاطعة منتجاتها.

وواظبت مدوّنة الموضة والجمال العراقية على مشاركة المنشورات المساندة لفلسطين منذ بدء “طوفان الأقصى” والهجوم الإسرائيلي الذي تلاه على قطاع غزّة، مواجهةً خطر خسارة مجموعة من العملاء، وفق تعليقات مجموعة من المستخدمين.

وعلّقت متابعة إسرائيلية بقولها: ” لا أعرف إذا كنتِ على علم بأنّ الاسرائيليين حول العالم يحبونك ويحبّون منتجاتكِ.

وبالرغم من كلّ هذا اخترتي غزّة. لذا تذكّري ذلك حين عدم شراء أيّ اسرائيلي منكِ مرّة أخرى. وهذا عار عليكِ لأنّنا نشتري من منتجاتكِ كثيراً، فغزّة لا تملك المال للاستثمار الاّ في الأسلحة. بهذه الطريقة ستنخفض أسهم شركتكِ، فدعم القتل ليس أمراً عادياً”.

ورّدت “الـبلوغر” التي تحمل أيضاً الجنسية الأميركية: “لا أحتاج إلى أموال لُطخت بالدم”.

ونشرت هدى قطان التي تتمتع بأكثر من 50 مليون متابع على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، فيديوهات رصدت دعم مجموعة من اليهود لفلسطين، في معرض ردّها على المستخدمة التي هاجمتها.