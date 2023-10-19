كانييه ويست بمزاعم جديدة.. هل تعرض لحادث سير تسبّب له بالتوحّد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج مغني الراب الأميركي كانييه ويست بمزاعم جديدة في سلسلة رسائل نصّية خرجت إلى العلن، حيث أكّد أنّه مصاب بالتوحّد بعد حادث سير تعرّض له منذ أعوام.

وفي التفاصيل، طلب مصمّم الأزياء من صديقه إيان كونور مشاركة لقطات شاشة لمحادثة بينه وبين إيلون ماسك عبر “إنستغرام”، أعلن خلالها أنّه يعاني من التوحّد وليس ثنائي القطب.

وفي الرسائل، يقول ويست: “متى سنتحدث؟ أنت لست مديناً لي بشيء. لست مضطراً إلى أنّ تتحدث معي من جديد. لكن في حال تكلّمنا مع بعض، يجب على طبيعة العلاقة بيننا أن تتغيّر. أنا لست ثنائي القطب. تظهر عليّ علامات التوحّد بسبب حادث السير الذي تعرّضت له عام 2002”.

وكان ويست قد كشف للمرّة الأولى عن تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب في عام 2018، لكنه ادّعى في 2022 في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على “تويتر”، أنّه “تمّ تشخيص حالته بشكل خاطئ”، حيث قال: “سأقول هذا مرّة أخرى، لقد تمّ تشخيص وضعي النفسي بشكل خاطئ، وكاد أن يتمّ تخديري إلى أن أفقد عقلي لجعلي من المشاهير الذين يمكن التحكّم بهم ويحسنون التصرف”.

كما ذكر كانييه مشاكله مع زوجته السابقة كيم كارداشيان، حيث تابع: “لا يمكنك أن تشاهد كيم وهي تسلب مني أطفالي فيما أنت لا تقول أي شيء في العلن ومن ثم تسمّي نفسك صديقي لكي آتي بجمهوري إلى منصّتك التي تعاني”.

وكان إيلون في وقت سابق من العام الماضي قد علّق حساب ويست بسبب تصريحات معادية للسامية. وأُعيد إلى النجم حسابه في تموز (يوليو) من هذا العام، لكن كانييه لم يستعد نشاطه على المنصّة منذ ذلك الحين.