إحالة دلال أبو آمنة إلى السجن المنزلي بشروط مقيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت محكمة الصلح في الناصرة، إطلاق سراح الفنّانة دلال أبو آمنة، بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل، وعدم التواصل مع أي من الضالعين في القضية، ومنعها من نشر أي مدونة تتعلق بالحرب والظروف الراهنة لمدة 45 يوما.

وكانت محكمة الصلح قد مددت، أمس الثلاثاء، اعتقال الفنّانة دلال أبو آمنة، لليوم، بعد أن اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية، مساء أول من أمس، بسبب منشور في شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.

ووجهت الشرطة للفنانة أبو آمنة شبهة عرقلة عمل الشرطة خلال إبلاغها بأمر اعتقالها في مقر الشرطة.

وطلبت الشرطة من المحكمة عدم إطلاق سراح أبو آمنة بسبب نيتها تقديم استئناف للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح، إلا أن الشرطة لم تقدم الاستئناف، وعليه تقرر إحالة دلال أبو آمنة إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.