ميرنا وليد - بيروت - أعلن الموسيقار المصري عمر خيرت، تأجيل جميع حفلاته الحالية، و ذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

و كتب عمر خيرت، عبر حسابه : "نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل جميع الحفلات حتى إشعار آخر".

دون تحديد موعد استئناف نشاطه الفني مجددًا، و ذلك في ظل الأوضاع الراهنة و استمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء فلسطين.

ومن ناحية اخرى، أعلنت وزارة الثقافة، تعليق كافة أنشطتها، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر عمر خيرت يعلن تأجيل جميع حفلاته تضامناً مع فلسطين الى أجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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