معركة كلامية كبيرة بين أفيخاي أدرعي وأنغام والأخيرة تلقنه درساً قاسياً !

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الفنانة المصرية أنغام اليوم بمعركة كلامية كبيرة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، حول الحرب في غزة.



فقد بدأت المعركة من تغريدة افيخاي التي كان يدعو فيها سكان حي الزيتون شمال قطاع غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع "حفاظا على سلامتهم" على حد تعبيره، وذلك الاثنين الماضي، لترد أنغام بتعليق قائلة بالعامية المصرية: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

ليرد أفيخاي بصورة لخبر عن تعليق أنغام، قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".

وتابع: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية"، على حد تعبيره.

وردت أنغام على أدرعي قائلة بالعامية: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين ".

وتابعت: "الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل). شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت!! وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم".