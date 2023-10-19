هكذا علقت هالة سرحان على فيديو محمد صلاح الأخير !

ميرنا وليد - بيروت - علقت الإعلامية المصرية هالة سرحان على فيديو محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي نشره يوم امس لدعم القضية الفلسطينية.



وكتبت هالة سرحان عبر حسابها: "‏محمد صلاح ذكاء خارق.. لم ينطق إلا في اللحظات المصيرية الحاسمة.. محمد صلاح المصري الشامخ في ساعتين وصلت الرسالة إلى سبعين مليون مشاهدة.. هذا يعني أن هذه التغريدة في طريقها لعمل رقم قياسي.. أقوى جول أدخله في حياته.. محمد صلاح أثبت في دقيقة أنه سفير الإنسانية فوق العادة".

وتخطى فيديو دعم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، للقضية الفلسطينية، حاجز الـ 152 مليون مشاهدة .

وخرج محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، عن صمته في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية، للتنديد بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، متخذا خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة.

قال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".