ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الاردني المعتزل ادهم نابلسي في منشور عبر حسابه الشخصي فيديو يدعم فيه الشعب الفلسطيني بعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين.

وكان الفنان ادهم نابلسي قد حضر، عقد قران لورنس المنسي في الأردن، وذلك في اول ظهور له بعد غياب طويل وابتعاده نهائياً عن الساحة الفنية ومواقع التواصل الإجتماعي.

ولفت أدهم نابلسي الأنظار بلحيته الطويلة ووجهه البشوش، حيث بدا في غاية الراحة والسعادة، بحسب ما اشار عدد من المتابعين.

ومن ناحية اخرى كان الفنان الاردني المعتزل ادهم النابلسي على الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، وبعد اتهام البلوغر انجي خوري حيث إدعت أنها حامل منه، بحيث نشرت الاخيرة صور حملها عبر حسابها الرسمي على أنستغرام، متهمة ادهم بأنه والد الجنين.

هذا ونشرت إنجي خوري صور لها وبالأشعة التي تأكدت من خلالها أنها "حامل في شهرها الثاني"، وعلقت قائلة: “بحبك لو شو ما عملت فينا يس حرام عليك كرمل ابنا محمد ما تتركني بل شوريع العالم تتمسخر علينا حرام مو زنبي ابنا محمد يا أبو محمد أدهم نابلسي بحبك”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أدهم نابلسي يوجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني بهذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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