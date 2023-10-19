شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالي للنقد الفني يكرم الخريجين بحضور الأمير أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المعهد العالي للنقد الفني حفل تكريم لـ خريجي دبلوم المعهد العالي للنقد الفني (نقد - تذوق) للعام الدراسي 2022 - 2023 بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، و هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية، ورانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني.

حضر حفل التكريم نخبة من مشاهير القامات الفنية والأدبية الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية والإعلامية، كما حرص على الحضور كل من، الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، والناقد الفني طارق مرسي، والمخرج أشرف فايق، والسفير محمود عزت، والصحفية دينا دياب، وقد قامت بتقديم الحفل المونتيرة أميرة مختار أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم التليفزيون والدراما بالمعهد .