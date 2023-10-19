شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين وسيد فؤاد أول الحاضرين في عزاء سهام عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الفنانة نجلاء يونس، العزاء في والدتها الفنانة الراحلة سهام عبد السلام بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وحرص كل من الفنان سامح حسين والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والفنان على كمالو عضو مجلس نقابة الممثلين على تقديم واجب العزاء لها.

وشيعت جنازة الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، وحرص المخرج خالد جلال على مشاركة ابنتها الفنانة نجلاء يونس ومواساتها في فقدان والدتها كما حضر أيضا الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام.

والممثلة سهام عبد السلام، هى مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

فيما قامت بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.

المسرحية ترصد فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.

"بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.











