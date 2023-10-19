شكرا لقرائتكم خبر عن ساقية الصاوي تعلق جميع أنشطتها الفنية لنهاية أكتوبر تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي تعليق جميع أنشطتها الفنية لنهاية شهر أكتوبر، وستقتصر الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التي توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين.

وقد جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة ساقية الصاوي علي صفحاتها بموقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " حيث قالت: " بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوى وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التى توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث فى وطننا العزيز فلسطين.ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم فى كل أنحاء العالم " .

وتقوم ساقية الصاوي بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب. وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية. وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم.